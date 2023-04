Gazzetta - Spalletti dopo lo 0-4 ha lavorato per 'riaprire' il rubinetto Lobotka

La Gazzetta dello Sport analizza la sfida tattica tra Pioli e Spalletti, che avranno preparato possibili novità per sorprendere l'avversario.





Pioli lo ha dimostrato al Maradona nel recente incrocio di campionato. Con Bennacer alzato nella casella del trequartista per calpestare l’impostazione di Lobotka, e Krunic messo in faccia a Zielinski, pronto a scivolare in fascia per raddoppiare la marcatura di Calabria su Kvaratskhelia, il tecnico rossonero ha chiuso il rubinetto del gioco azzurro. Dal giorno dopo, Spalletti si è messo a lavorare a Castel Volturno per riaprirlo, per migliorare l’uscita della palla e liberare le fonti della manovra.