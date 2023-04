Gazzetta - Spalletti è tranquillo: anche a Lecce ha visto l'atteggiamento giusto

Luciano Spalletti è tranquillo in vista del doppio confronto col Milan, per un motivo preciso: l'atteggiamento di squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

Luciano Spalletti è tranquillo in vista del doppio confronto col Milan, per un motivo preciso: l'atteggiamento di squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Ma se in un passaggio delicato - fra infortuni e cali di forma - c’è una cosa che tranquillizza Spalletti questa è la tenuta mentale e lo spirito del suo gruppo. A Lecce si è vista una squadra meno brillante nella manovra, ma sempre squadra: con gli atteggiamenti giusti, con la voglia di aiutare il compagno, senza mai segni di nervosismo o sfilacciamento nei comportamenti. Basterà a San Siro per chiudere positivamente il primo round?".