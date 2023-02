Gazzetta - Spalletti ed i cinque giocatori a cui ha cambiato la vita

Spalletti viene sempre più considerato un allenatore che sa tirar fuori il meglio dai suoi giocatori e vengono fatti alcuni esempi

DI LORENZO - "Spalletti non si priva del suo capitano se non in casi estremi. Parlare di Di Lorenzo solo come esterno difensivo non fa fede ai suoi compiti e al cambiamento avvenuto nelle ultime due stagioni. Il capitano ha la capacità di trasformarsi in regista, se non anche esterno d’attacco o mezzala capace di sfruttare gli spazi e andare in gol. Quello di Francoforte premia questa sua interpretazione tecnica e tattica. Il compagni lo seguono con rispetto, l’allenatore gli darebbe anche le chiavi di casa sua, ricambiato.

RRAHMANI - "Dall’avvento di Spalletti è diventato titolare e non è più uscito. Togliendosi anche l’etichetta di difensore ruvido e basta. Come? Lo ha spiegato lui stesso: "In allenamento Spalletti chiede sempre le stesse cose, quelle che per lui sono giuste. Io ho seguito quello che diceva. Quando un allenatore ha ragione, le cose vanno sempre bene per i giocatori. È stato importante per me e per tutta la squadra".

OSIMHEN - "Parlano i gol, 20 in 24 partite. Ma si può andare oltre le cifre per notare come i suoi movimenti in area siano più efficaci, meno precipitosi e dispendiosi. Allo stesso modo l’intesa con i compagni e la manovra meno istintiva balzano all’occhio quando il nigeriano partecipa alle trame fuori dall’area. L’allenatore lo ha aiutato anche nel processo di maturazione, adesso l’attaccante è meno impulsivo in alcune reazioni, non sprecando inutili energie nervose.

LOBOTKA - "Ha trasformato il giocatore che nella prima annata con Gattuso era un oggetto misterioso. Spalletti gli ha dato le chiavi del centrocampo, lo slovacco si è sentito responsabilizzato, al centro della squadra, risultando probabilmente l’opera di miglioramento più riuscita di questa era spallettiana".