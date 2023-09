Gazzetta - Spalletti ha usato Locatelli come Lobotka nel Napoli

E così, in una sola partita, Locatelli ha dato segnali di vita, ricordando quel giocatore che con il Sassuolo faceva gola a mezza Europa.

Tra le note liete della serata di San Siro di ieri c'è Manuel Locatelli, il centrocampista della Juventus che finalmente è tornato a giocare ad alti livelli dopo alcuni passaggi a vuoto che nello scorso periodo gli erano costati la convocazione in nazionale. Schierato in un ruolo 'pensante' nel centrocampo azzurro, Locatelli - scrive la Gazzetta dello Sport - si è calato perfettamente nel ruolo di Stanislav Lobotka, uno dei segreti del Napoli di Spalletti vincente dello scorso anno.

E così, in una sola partita, Locatelli ha dato segnali di vita, ricordando quel giocatore che con il Sassuolo faceva gola a mezza Europa. Passaggi ad un tocco, organizzazione, aggressività, il centrocampista ha convinto in ogni aspetto, sganciandosi anche in avanti e sfiorando il gol nella ripresa, fermato solo dalla traversa. Ora, con Spalletti in panchina, il ruolo di regista gli calza a pennello. E la nazionale può sorridere.