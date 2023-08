Gazzetta - Spalletti, la FIGC vuole far decadere la clausola: non c'è concorrenza col Napoli

La questione Spalletti-Italia è troppo urgente e delicata, così gli uffici legali delle parti coinvolte studiano senza sosta mosse e contromosse

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La questione Spalletti-Italia è troppo urgente e delicata, così gli uffici legali delle parti coinvolte, da quello della Figc capitanato da Viglione a quello del Napoli con Grassani, studiano senza sosta mosse e contromosse, scrive la Gazzetta dello Sport in merito alle penale che il Napoli richiede per liberare il suo ex allenatore in quella che "dopo il no di De Laurentiis a ogni possibile mediazione pure a fronte delle pressioni anche politiche che lo invitavano a rinunciare al “bottino” come beau geste a tutela del Paese – appare destinata a diventare una vera battaglia.

La Federcalcio non ha intenzione di sborsare un euro, pure perché si rischia di incappare in ostacoli di natura statutaria e fiscale che potrebbero minare la legittimità del pagamento stesso. La Figc è infatti chiamata ad avere un rapporto equo con ogni elemento che si trova al suo interno, a partire dai club. Il punto cardine è la non concorrenzialità tra la Nazionale e il Napoli, che farebbe decadere il senso stesso della clausola. A questo si aggiunge anche la concreta ipotesi di una violazione del vincolo di riservatezza che sarebbe stato inserito nell’accordo firmato dal Napoli e da Spalletti. Insomma, le questioni ancora da definire sono diverse e la Nazionale di tutto aveva bisogno tranne che di una bufera che appare ormai destinata a risolversi davanti ai giudici".