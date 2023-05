Gazzetta - Spalletti lancia chi ha giocato meno: due novità nel tridente ed una in mediana

Per Spalletti è arrivato il momento di concedere un po’ più spazio a quegli uomini rimasti spesso nell’ombra

Per Spalletti è arrivato il momento di concedere un po’ più spazio a quegli uomini rimasti spesso nell’ombra, annuncia la Gazzetta dello Sport raccontando delle possibili mosse contro il Monza: "Non è il caso di Osimhen che vuole giocare sempre e soprattutto vincere la classifica dei cannonieri (è a 23 gol, +4 su Lautaro). Ma al suo fianco in attacco potrebbe avere due esterni inediti: Zerbin e Raspadori. Insieme a loro anche Gaetano, unico napoletano in rosa col terzo portiere Marfella.

Gaetano, sempre ritenuto intoccabile nella rosa da Spalletti, potrebbe essere schierato mezzala, il suo ruolo preferito, al posto di Zielinski. Insieme al terzino polacco Bereszynski che potrebbe giocare a sinistra per Olivera ma anche a destra per il capitano Di Lorenzo".