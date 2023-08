Gazzetta - Spalletti nuovo Ct: domani l'annuncio, lunedì la presentazione?

Dopo numerosi contatti telefonici, oggi l'ex tecnico del Napoli e il presidente della FIGC Gravina si incontreranno per arrivare alla fumata bianca

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti nuovo ct della Nazionale: ormai ci siamo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la giornata di ieri ha vissuto momenti complicati ma poi ha portato a sbloccare la situazione. Dopo numerosi contatti telefonici, oggi l'ex tecnico del Napoli e il presidente della FIGC Gravina si incontreranno per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. L'ufficialità dovrebbe arrivare domani, mentre la presentazione potrebbe esserci lunedì a Roma.

Nella trattativa che - salvo colpi di scena dell'ultimo momento - dovrebbe portare Spalletti sulla panchina azzurra, un nodo spinoso era legato al contenzioso con il Napoli e, nello specifico, alla clausola da pagare per essere liberato dal contratto che lo lega ancora al club di De Laurentiis. Una situazione che non ha portato serenità, più a livello di ambiente che per lo stesso Spalletti. Da parte sua, infatti, c'è sempre stata grande volontà di iniziare quanto prima il suo percorso in Nazionale e tale determinazione ha portato ad una svolta in positivo nella giornata di ieri.