Gazzetta - Spalletti offeso e logorato dal rapporto sul filo con ADL: la situazione

Luciano Spalletti vuole andare via, ormai è chiaro. E l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a spiegarne le ragioni: "Chi conosce De Laurentiis sa bene di rischiare molto nel fare previsioni. Fatto sta che, un minuto ancora, ed è partito il tira e molla con Spalletti, non soltanto offeso - come si dice - per la comunicazione gelida con cui gli è stato comunicato, anzi notificato, il prolungamento del contratto. Ma piuttosto dispiaciuto, e in qualche modo logorato, da un rapporto diciamo così sul filo. Tra un presidente atipico, che vuole e sa stare sulla scena, e un allenatore che si nutre, vive, di pensieri e sensazioni".