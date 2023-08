Gazzetta - Spalletti prepara lo staff nazionale: pronto Sinatti, ma troverà le scelte di Gravina

Se Spalletti firmerà il contratto da c.t. - sottolinea La Gazzetta dello Sport - vorrà con sé tre, al massimo quattro, fedelissimi per comporre il suo staff.

Se Spalletti firmerà il contratto da c.t. - sottolinea La Gazzetta dello Sport - vorrà con sé tre, al massimo quattro, fedelissimi per comporre il suo staff. Marco Domenichini è il suo imprescindibile vice, Francesco Sinatti il suo preparatore atletico; da valutare la posizione di Daniele Baldini come assistente tecnico, in corsa ci sarebbe anche Alessandro Pane, già giocatore di Spalletti all’Empoli e suo collaboratore alla Roma e all’Inter, ma in precedenza nei quadri federali come allenatore dell’Italia Under 19 e vice allenatore dell’Under 18.

Conferme e dubbi. Nel gruppo - si legge sulla rosea - di lavoro saranno confermati Andrea Barzagli e Antonio Gagliardi, che avrebbero fatto parte come scelte federali dello staff di Mancini. A cui invece resteranno legati gli altri elementi i cui contratti sarebbero stati definiti nei prossimi giorni, dopo le vacanze: Salsano, Battara, Nuciari, Scanavino e probabilmente Lombardo, che pure è stato annunciato come c.t. dell’Under 20. Fuori discussione la nomina a capodelegazione di Gigi Buffon, una scelta fatta in toto dal presidente federale Gravina.

Ruoli in ballo. Da chiarire due posizioni. Quella di Alberto Bollini, nei progetti vice allenatore di Mancini: come si concilierà il suo ruolo con quello di Domenichini? Da chiarire anche la posizione di Lele Oriali, che aveva un accordo verbale per proseguire la collaborazione da team manager fino all’Europeo 2024, conclude La Gazzetta dello Sport.