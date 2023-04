Gazzetta - Staffetta Raspadori-Simeone e cambio modulo in corsa: le alternative di Spalletti

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Per dare vivacità e imprevedibilità al suo attacco, Spalletti ha in mente una sorta di staffetta fra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Non siamo certo ai tempi di Mazzola e Rivera, ma quando nel settembre scorso è mancato Osimhen, il Napoli è riuscito a vincere comunque tutte le sue partite grazie proprio all’alternanza fra questi due centravanti, completamente diversi come caratteristiche e che dunque possono permettere all’allenatore variazioni tattiche in corsa. Spalletti tiene tutti i suoi ragazzi sulla corda e ancora non è chiaro chi dei due partirà dall’inizio. Ma come da inizio stagione la guida tecnica prepara i suoi giocatori a essere pronti mentalmente sia a partire dall’inizio, sia a subentrare in qualsiasi momento della gara, sempre per dare un valore aggiunto alla squadra.