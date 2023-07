Gazzetta - Stipendi di Lozano e Zielinski rappresentano circa il 20% dell'intero monte ingaggi

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.





Gli stipendi di Lozano e Zielinski rappresentano il 20 per cento dell'intero monte ingaggi del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Zielinski è il giocatore più costoso del Napoli: i suoi 4 milioni netti diventano 7,6 al lordo per la società. Mentre per Victor Osimhen, sfruttando il decreto crescita, i suoi 4,5 milioni netti con le tasse ammontano a meno di 6 a bilancio. Quella del nigeriano è la stessa cifra che percepisce anche Lozano.

Logico che De Laurentiis eventualmente - e non lo ha ancora fatto - faccia un’eccezione sugli stipendi con Osimhen, capocannoniere e trascinatore di questo Napoli. Dunque al di là dei modi non sempre condivisibili del presidente, nella sostanza ci sta che una società intenda “liberarsi” di stipendi così pesanti: sommati in due rappresentano circa il 20 per cento dell’intero monte ingaggi dei campioni d’Italia".