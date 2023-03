Gazzetta - Su Baldanzi non solo il Napoli: si inserisce l'Inter

Come spiega la Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbe da tenere in considerazione anche l'Inter nella corsa al talento 2003.

© foto di Federico De Luca 2023

"Anche l'Inter ha messo nel mirino Tommaso Baldanzi per la prossima estate. L'attaccante dell'Empoli è una delle rivelazioni di questo campionato. Corsi da sempre ha saputo vendere i suoi gioielli e dunque è pronto anche a cedere Baldanzi sul quale c'è anche l'interesse del Napoli".