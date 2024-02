Gazzetta su Demme: "Doccia gelata l'esclusione, finale triste e ingeneroso per lui"

Diego Demme resta, ma saluta Napoli. Fuori dalla lista di Serie A. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Demme resta, ma saluta Napoli. Fuori dalla lista di Serie A. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Non c’è più posto per lui nella lista per la Serie A, perché il Napoli deve inserire Hamed Traorè, jolly offensivo arrivato in prestito dal Bournemouth e ancora alla ricerca della condizione migliore.

Una doccia gelata per Demme, professionista esemplare che già aveva dovuto ingoiare il boccone amaro dell’esclusione dalla lista Champions a inizio stagione. Un finale triste per la famiglia Demme, ingeneroso nei confronti di un giocatore che non ha mai fatto mancare il suo contributo alla causa".