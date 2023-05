Gazzetta su Giuntoli: "Addio non dovrebbe arrivare sotto forma di strappo"

"Dopo otto anni chiusi dallo scudetto, l'addio non dovrebbe arrivare sotto forma di strappo".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi parla De Laurenriis, poi vedrà Giuntoli. Nella giornata odierna, intanto, si celebrerà un appuntamento importante, almeno a livello mediatico. Alle 12,30 Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa, presenterà il ritiro a Dimaro e sarà inevitabilmente l'occasione di fare il punto. Non ci sarà, per la cronaca, Spalletti. La settimana prossima, invece, il presidente azzurro incontrerà Cristiano Giuntoli: il ds ha già chiarito di voler andare via, è legato da un contratto fino al 2024 e si tratta di discutere un accordo. Dopo otto anni chiusi dallo scudetto, l'addio non dovrebbe arrivare sotto forma di strappo.