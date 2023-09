Gazzetta su Kvara e Osi: "Prolungamenti trattati fino allo sfinimento o rifiutati"

Numeri da capogiro e anche valutazioni sul mercato da capogiro lo scorsa estate per la coppia Kvaratskhelia-Osimhen.

Numeri da capogiro e anche valutazioni sul mercato da capogiro lo scorsa estate per la coppia Kvaratskhelia-Osimhen. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Adesso però il mercato si è chiuso e i gioielli di casa sono rimasti a Napoli per volere di De Laurentiis e questo conta, al di là del corollario di discussioni su prolungamenti e adeguamenti di contratto, trattati allo sfinimento oppure rifiutati. Nelle prime quattro gare ancora i due fenomeni azzurri non si sono incrociati in zona gol.

Osimhen si è subito presentato con una doppietta a Frosinone, ma Kvara aveva un risentimento e non ha giocato. Poi il centravanti ha realizzato col Sassuolo dal dischetto ma senza il gemello in campo, entrato nella ripresa per servire l’assist a Di Lorenzo. Poi nelle ultime due gare, giocate entrambe da titolari, i nostri non sono riusciti a fare la differenza. Come se qualche meccanismo si fosse inceppato. Specie per il georgiano che un anno fa a questo punto aveva segnato tre gol più un assist".