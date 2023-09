Gazzetta su Kvaratskhelia: "Problemi fisici gli hanno impedito di esprimersi al meglio"

Kvara Kvaratskhelia è stato eletto il miglior giocatore dello scorso campionato

Kvara Kvaratskhelia è stato eletto il miglior giocatore dello scorso campionato. È un talento in grado di accendere la luce, di compiere la giocata che cambia la partita. Per questo, è necessario che Garcia riesca quanto prima a metterlo in condizione di esprimersi al meglio delle sue possibilità. Qualche piccolo problema fisico ne ha ridotto l’utilizzo e la brillantezza, le delusioni con la Georgia avranno aumentato a dismisura la voglia di riscatto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.