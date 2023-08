Gazzetta su Lukaku-Juve: "Acquisto non da Giuntoli, ma per Allegri serve punta esperta per scudetto"

Lukaku si avvicina alla Juve. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il belga sarebbe in controtendenza con le linee guida del mercato

Lukaku si avvicina alla Juve. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il belga sarebbe in controtendenza con le linee guida del mercato dettate dalla nuova dirigenza e anche con il modus operandi di Cristiano Giuntoli, chiamato alla Continassa per fare un mercato in stile Napoli, scovando talenti giovani e a buon prezzo da poter valorizzare ed eventualmente rivendere con un lauto guadagno. La teoria di Allegri (in parte condivisa anche dal nuovo direttore tecnico) è che il numero 9 di una Juventus che punta allo scudetto subito non possa essere un ragazzo, perché la maglia pesa troppo e Vlahovic in un certo senso ne sarebbe la conferma.