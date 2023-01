Gazzetta su Osimhen: "A Victor “rimproverano” la mancanza di un gol contro le big 3"

Victor Osimhen domenica a Marassi ha dimostrato una volta in più di essere il centravanti più decisivo di questo campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen domenica a Marassi ha dimostrato una volta in più di essere il centravanti più decisivo di questo campionato, almeno fino a questo momento. Lo ribadisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive così dell'attaccante nigeriano: "E non solo perché è l’unico già in doppia cifra, ma per come è diventato importante anche nello sviluppo del gioco e per la maniera in cui sta diventando leader in campo: nei comportamenti, nel pressing continuo sui difensori avversari, in quello strapotere fisico che sa esprimere e mette in soggezione qualsiasi difesa.