Gazzetta su Osimhen: "Andrà via, ma rispetta i napoletani e non tirerà mai gamba indietro"

Così scrive su Osimhen l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

"Il rinnovo arrivato prima di Natale ha reso Victor il giocatore più pagato della storia del Napoli, ma gli ha anche messo addosso una targhetta con il prezzo e una clausola rescissoria che è l’anticamera di un addio". Così scrive su Osimhen l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ma Victor è troppo orgoglioso per permettere a qualcuno di pensare che possa tirare indietro la gamba.

E ha troppo rispetto per Napoli e i napoletani: la sua missione sarà dare il massimo fino alla fine, per aiutare la squadra a centrare l’ultimo obiettivo rimasto. Con lui in campo, anche una palla spazzata via può trasformarsi in potenziale occasione, grazie alla falcata potente in campo aperto e all’immancabile voglia di vincere"