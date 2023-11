Gazzetta su Raspadori: "Il motivo per cui ADL ha investito 30 mln la scorsa estate"

Sulla Gazzetta dello Sport si commenta così la scelta del Napoli di fare un investimento così importante la scorsa estate.

Il progetto era già chiaro un anno fa, quando il Napoli decise di spendere oltre 30 milioni per prendere dal Sassuolo Giacomo Raspadori, l’acquisto più costoso di un italiano per il presidente Aurelio De Laurentiis. Sulla Gazzetta dello Sport si commenta così la scelta del Napoli di fare un investimento così importante la scorsa estate.

"Il progetto era quello di creare un reparto che avesse Victor Osimhen come attaccante principale, ma anche alternative complementari e dalle diverse caratteristiche come per l’appunto il bolognese e anche l’argentino Giovanni Simeone. E nell’autunno dell’anno scorso i due si dimostrarono efficaci quando si fece male il nigeriano e lo sostituirono brillantemente. Così come in questa fase è soprattutto Raspadori che sta dando il meglio, riuscendo per la prima volta in carriera a segnare in sequenza per tre partite consecutive".