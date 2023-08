Gazzetta su Samardzic: “Piaceva, ma Napoli non ha mai pensato di spingere la trattativa”

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta, il centrocampista dell'Udinese è apprezzato dal club azzurro ma non al punto di iniziare una trattativa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non è mai andato fino in fondo alla questione Samardzic. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Udinese è apprezzato dal club azzurro ma non al punto di iniziare una vera e propria trattativa con l'Udinese.

"In coda c’è anche Lazar Samardzic, classe 2002, che alla fine non è andato all’Inter. Il profilo era di quelli seguiti ma il Napoli non ha pensato di spingere mai avanti la trattativa per la mezzala tedesca dell’Udinese, che ha scelto la nazionale serba per le radici si famiglia" si legge sulla rosea in edicola.