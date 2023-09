Gazzetta sul calendario: "Tre gare di fila top per il Napoli tra novembre e dicembre"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il calendario con anticipi e posticipi annunciati per il girone d'andata

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il calendario con anticipi e posticipi annunciati per il girone d'andata: "Tra novembre e dicembre arrivano i fuochi d’artificio. L’Inter si trasformerà in una franchigia Nba e farà i bagagli. Domenica 26 a Torino con la Juventus, mercoledì 29 a Lisbona per il Benfica e domenica 3 a Napoli. I nerazzurri scopriranno molto di loro stessi.

Poco meglio va al Napoli. Sabato 25 a Bergamo con l’Atalanta, il 29 a Napoli con il Real e la super sfida del Maradona con l’Inter. Chiusura per chi vuole organizzarsi le feste natalizie: Natale a Roma (giallorossi col Napoli sabato 23 alle 20.45) e Capodanno a Torino con Juve-Roma sabato 30 alle 20.45".