Gazzetta sul gol di Dia: "Come se qualcuno avesse staccato la spina e spento la musica"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta la delusione degli spettatori del Maradona al pareggio di Dia.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Silenzio. All’improvviso. Come se qualcuno avesse staccato la spina spegnendo la musica e smorzando l’entusiasmo". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta la delusione degli spettatori del Maradona al pareggio di Dia.

"La quiete dopo la tempesta è il colpo di scena che nessuno si aspettava. L’allegria contagiosa e rumorosa dello splendido popolo di Napoli è svanita dopo ore di cori, petardi, trombette, fumogeni. Nulla di grave, il pareggio con la Salernitana guasta solo la solennità del pomeriggio. La festa del Napoli è rimandata e pochi giorni non sono nulla rispetto a un’attesa lunga 33 anni. Ma gli sguardi spenti e smarriti dei tifosi che abbandonano lo stadio Maradona raccontano bene il dispiacere e addirittura un accenno di sconforto, eccessivo se si pensa che non ci sono dubbi sul trionfo, ma comprensibile se consideriamo le vicissitudini di questo club e anche la sensazione generale che fosse ieri il momento del grande banchetto. Era tutto apparecchiato, ma poi in tavola non è stato servito nulla. Il pallone tramanda tante storie di risultati inattesi, alcuni così clamorosi da cambiare un finale che sembrava già scritto. Questo pareggio, invece, verrà dimenticato perché non avrà ripercussioni significative, almeno nella zona alta