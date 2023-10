Gazzetta sul messaggio di Osimhen: "Sembra quasi un saluto prima dell'addio"

Un addio? Questa l'ipotesi avanzata dalla Gazzetta dello Sport commentando il messaggio pubblicato su Instagram da Victor Osimhen

"Per certi versi si potrebbe pensare che sia quasi un saluto di Victor, che magari pensa già a un domani di ulteriore crescita in Premier o da qualche altra parte. Ma sarebbe sbagliato pensare che il campione nigeriano non sia concentrato su quanto sta realizzando in maglia azzurra, anzi lo sottolinea parlando di «orgoglio a indossare lo stemma della città» e «la passione che alimenta il fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima».