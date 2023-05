Gazzetta sul rapporto ADL-Spalletti: "Nuvoloso tendente al brutto"

Nuvoloso tendente al brutto. Così La Gazzetta dello Sport in edicola descrive la situazione in casa Napoli tra Spalletti e De Laurentiis

Nuvoloso tendente al brutto. Così La Gazzetta dello Sport in edicola descrive la situazione in casa Napoli tra Spalletti e De Laurentiis: "Sul famoso contratto rinnovato unilateralmente però il tecnico non vuol tornare. È come se volesse lasciare la palla nel campo di De Laurentiis. Perché l’allenatore vuole un confronto diretto che ancora non c’è stato.

Ieri, dopo la festa in campo, c’è stata la cena ufficiale nella lounge dello stesso stadio Diego Armando Maradona. Non certo il momento di discutere di contratto davanti a centinaia di invitati. La serata è rimasta conviviale e diplomatica. Probabilmente nella prossima settimana i due si vedranno ed avendo entrambi caratteri forti, difficile prevedere l’esito del confronto. Al momento il barometro dà nuvoloso tendente al brutto.