Gazzetta sull'addio di Lozano: "Soluzione appare vicina"

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Lozano ed il Psv: un affare che si può fare secondo le informazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport. Sulla trattativa per riportare il messicano in Olanda scrive così la rosea oggi in edicola: "Intanto proseguono le trattative con il Psv per la cessione del Chucky in Olanda, un ritorno al club dal quale arrivò quattro anni fa con grandi aspettative nel Napoli di Carlo Ancelotti, che aveva voluto fortemente il messicano. Lozano però non ha accettato questa estate di discutere al ribasso l’ingaggio il proprio contratto il scadenza nel 2024 (percepisce 4,5 milioni netti(. Il club azzurro vorrebbe una parte fissa superiore ai 10 milioni offerti dagli olandesi, ma anche in questo caso la soluzione appare vicina.