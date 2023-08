Gazzetta sull'affare Cheddira: "Prosegue la politica dei vasi comunicanti col Bari"

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Walid Cheddira dalla SSC Bari"

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Walid Cheddira dalla SSC Bari. Il calciatore, in data odierna, è stato trasferito al Frosinone Calcio con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024". Questo l'annuncio ufficiale del club azzurro pubblicato sul proprio sito nella giornata di domenica, affare che la Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha così commentato.

"Intanto prosegue la politica dei vasi comunicanti col Bari - che alla piazza pugliese non va proprio giù -: dopo il portiere Caprile prelevato e poi girato in prestito all’Empoli, ripetuta l’operazione sul marocchino Cheddira, che giocherà in Serie A con la maglia del Frosinone. Così è (se vi pare)" scrive la rosea.