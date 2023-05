Gazzetta sullo scudetto: "Niente riscatto, niente overdose di luoghi comuni e di stereotipi"

Vietati gli stereotipi. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si esprime così sulla festa del Maradona

Vietati gli stereotipi. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si esprime così sulla festa del Maradona: "Niente riscatto, niente overdose di luoghi comuni e di stereotipi, niente bisogno di ricordare che la vita di una città non si esaurisce in un trionfo sportivo, pure grande, pure così a lungo atteso come questo.

Ma la speranza, quella sì, la speranza che la “magia” possa aiutare le mille storie di bellezza di questa città e il suo territorio come ci dice Massimo Antonelli, lo straordinario “inventore” del Tam Tam basket, l’esperienza che a Castel Volturno, a due passi dal centro di allenamento del Napoli, fa giocare insieme quasi 200 ragazzi di tutte le nazionalità, fra cui tanti nigeriani come Osimhen".