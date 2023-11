Gazzetta - Svelato risultato del test con la Juve Stabia: lavoro sulla difesa

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha commentato l'allenamento congiunto di ieri tra Napoli e Juve Stabia

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha commentato l'allenamento congiunto di ieri tra Napoli e Juve Stabia: "È finita 1-0 con una rete del classe 2005 Luciano Peluso. Rigorosamente a porte chiuse. Per Mazzarri, con Rrahmani, Natan e Juan Jesus a disposizione, la possibilità di provare qualche movimento nella fase di non possesso. Si tratta intanto di fissare alcuni concetti di base, per migliorare soprattutto l’organizzazione del reparto, che fino adesso ha avuto un rendimento tutt’altro che soddisfacente".