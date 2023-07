Gazzetta - Svolta arbitri: tolleranza zero verso le panchine, tempo effettivo e lotta ai rigorini

In questo mese di luglio comincerà anche la stagione degli arbitri, in ritiro dal 6 al 12 a Cascia. Il corso targato Rocchi vedrà anche qualche novità

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

In questo mese di luglio comincerà anche la stagione degli arbitri, in ritiro dal 6 al 12 a Cascia. Il nuovo corso, ancora targato Rocchi, vedrà anche qualche novità, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: “Mantenimento di certi paletti già piantati lo scorso anno, fra ‘tempo effettivo’ e ‘lotta ai rigorini’. La nuova annata ripartirà anche dal recupero sempre alto (l’anno scorso sono stati 54’ di media a gara come tempo effettivo) e un concetto: tolleranza zero verso le intemperanze di allenatori e panchine“.