Gazzetta - Theo vs Lozano: i milanisti si esaltano, per i napoletani provocazione da vendicare

Mettiamola così: comunque vada, da quella parte saranno scintille, scrive la Gazzetta dello Sport in merito agli incontri ravvicinati tra Theo Hernandez e Hirving Lozano o Matteo Politano: "L’esultanza rabbiosa del francese in faccia al messicano è finita sui social di mezza Italia. Ognuno ci vede quello che vuole: i milanisti si esaltano per la grinta del trascinatore che arringa lo stadio nel momento più caldo del match; nei cuori dei napoletani monta la rabbia per quella che è considerata una provocazione tutt’altro che sportiva, da condannare. O magari da “vendicare” nel ritorno del Maradona.