Gazzetta - Traorè a costo zero: trattativa non decollata, ma Napoli ancora ci pensa

© foto di Luca Bargellini

Il Napoli torna su Adama Traoré. L'esterno spagnolo ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Wolverhampton e tra poche settimane andrà in scadenza di contratto, libero di accordarsi a zero con il prossimo club. Da tempo il club azzurro, scrive la Gazzetta dello Sport, segue il profilo dell'ex Barcellona, per cui una vera e propria trattativa non è ancora decollata. L'idea del Napoli nasce a fine 2022, quando gli azzurri cominciano a guardarsi intorno tutelandosi in caso di addio di Hirving Lozano, in scadenza nel 2024 e ancora lontano dal rinnovo.

Adama è attratto dall'idea di approdare in Serie A, ma per il Napoli al momento non c'è fretta: ADL cerca il nuovo allenatore, poi si concentrerà sugli ingressi.