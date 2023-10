Gazzetta: "Un anno fa 4-1 al Liverpool e oggi si è contenti di una sconfitta"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il paragone col Napoli di un anno fa e questo che va ko col Real Madrid

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il paragone col Napoli di un anno fa e questo che va ko col Real Madrid: "Il Napoli dello scudetto è nato in una notte di Champions. Era il 7 settembre dello scorso anno e battendo 4-1 clamorosamente il Liverpool la banda Spalletti avviava un incredibile filotto che produsse dodici vittorie consecutive – sette in campionato e cinque in Europa, prima di fermarsi proprio ad Anfield, ma quando il primo posto del girone era al sicuro e comunque giocando una partita di alto livello. E infatti a novembre – prima della sosta del campionato per il Mondiale – arrivarono altri tre successi in campionato.

Una serie eccellente, portata avanti nonostante l’assenza per un mese (si fece male proprio contro il Liverpool) di Victor Osimhen. Un anno dopo il settembre del napoli è stato decisamente claudicante – una confitta e due pari in campionato - prima di essere raddrizzato con le quaterne contro Udinese e Lecce. Lasciando da parte la vittoria di Braga, importante per i tre punti ma poco convincente, in Champions poi è arrivata la buona prestazione contro il Real Madrid, ma anche una sconfitta".