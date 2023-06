Gazzetta - Un nome da depennare dalla lista: Benitez è out

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Rafa Benitez fuori dai radar. Dopo che lo spagnolo aveva lanciato segnali al Napoli, aprendo ad un possibile ritorno sulla panchina azzurra, non sarebbero arrivati riscontri da parte di Aurelio De Laurentiis, poco propenso a riprendere una strada già battuta in passato.

"Vincere la Champions è l’obiettivo del nuovo corso del Napoli, Rafa Benitez c’è riuscito quando era a Liverpool e questo, oltre alla conoscenza pregressa dell’ambiente e delle strutture, lo rende credibile per la panchina. De Laurentiis per ora non è orientato verso una soluzione già percorsa in passato, infatti non ha ancora avanzato alcuna proposta allo spagnolo, ma ha fatto intendere che non è detto che la prospettiva resti tale.