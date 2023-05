Gazzetta - Via Kim? Lo scouting segue altri due calciatori orientali, i nomi

Tra i profili più seguiti dallo scouting del Napoli ci sono due esterni offensivi che giocano in Liga

TuttoNapoli.net

© foto di Dimitri Conti

Tra i profili più seguiti dallo scouting del Napoli ci sono due esterni offensivi che giocano in Liga. Si tratta del sucoreano Kang in Lee, classe 2001, calcisticamente cresciuto a Valencia e oggi al Maiorca. E poi c'è il giapponese Takefusa Kubo, un predestinato visto che a 10 anni il Barcellona lo prelevò in Giappone. Poi ancora minorenne è passato al Real Madrid, ma solo ora alla Real Sociedad sta trovando continuità di rendimento ed è capace di giocare indifferentemente a destra o sinistra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.