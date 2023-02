Gazzetta - Zaniolo-Napoli: se resta a Roma può essere l'erede di Lozano

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Il Napoli alla finestra nel caso in cui Nicolò Zaniolo dovesse restare alla Roma (pare ad un passo dal Galatasaray). Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "In questo senso il Milan resterebbe in prima fila, visto che Paolo Maldini da tempo stravede per l’attaccante, ma occhio naturalmente anche alla Juventus e al Napoli.

Il club bianconero, infatti, forse è la società che lo monitora da più tempo, mentre gli azzurri ci pensano come possibile erede di Lozano se, come sembra, il messicano verrà ceduto".