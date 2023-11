Gazzetta - Zielinski conteso da Juve e Inter: lo vogliono a costo zero

Duello tra campo e mercato. Juventus-Inter si accende sempre più, a meno di una settimana dallo scontro dell'Allianz Stadium

© foto di www.imagephotoagency.it

Duello tra campo e mercato. Juventus-Inter si accende sempre più, a meno di una settimana dallo scontro dell'Allianz Stadium, che vedrà la prima contro la seconda darsi battaglia in un turning-point del campionato. Ma se sul campo il duello è ravvicinato, sul mercato le due squadre si battagliano a distanza, sui medesimi obiettivi, come scrive la Gazzetta dello Sport.

Duello sui parametri zero

Sono i giocatori che si libereranno a zero la prossima estate gli obiettivi di Marotta e Giuntoli, che rischiano così di intersecarsi. A rubare l'attenzione sono soprattutto Piotr Zielinski del Napoli e Tiago Djalo del Lille, due obiettivi comuni di Juventus e Inter. Giuntoli conosce benissimo il polacco, che ha portato a Napoli nel 2016, ma Marotta ha già sondato il terreno con l'agente e spera di soffiarlo alla concorrenza. Discorso simile anche per Djalo, dove sono i nerazzurri ad essere in pole, non lontani dall'arrivare all'obiettivo, nonostante l'interesse della Juventus.