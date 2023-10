Gazzetta - Zielinski ha già rifiutato l'Arabia Saudita, potrebbe arrivare a scadenza

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul futuro del centrocampista del Napoli

Piotr Zielinski ancora in attesa di conoscere il suo futuro. La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul futuro del centrocampista del Napoli: "Stesso discorso per il napoletano Piotr Zielinski, il cui rinnovo con il Napoli non è ancora arrivato nonostante l'attuale vincolo scada il 30 giugno 2024.

Il polacco ha già detto no al trasferimento in Arabia: ripeterà la risposta e resterà alla corte di De Laurentiis per poi scegliere, da parametro zero, la squadra dove giocherà la prossima stagione?".