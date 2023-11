Gazzetta - Zielinski può saltare l'Atalanta: ecco quando può rientrare

Il calciatore polacco infatti, si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non sarà a disposizione per la sfida di sabato sera contro l'Atalanta

Solo un grosso spavento. Piotr Zielinski ha lasciato ieri il ritiro della Nazionale polacca e presto sarà a disposizione di mister Walter Mazzarri, pronto per il nuovo debutto sulla panchina azzurra. Il centrocampista partenopeo non è stato bene in questi giorni e gli è stata diagnosticata l'angina tonsillare (altrimenti detta tonsillite) che lo terrà lontano dai campi almeno per la prossima partita di campionato alla ripresa.

Il rientro col Real?

Il calciatore polacco infatti, si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non sarà a disposizione per la sfida di sabato sera contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. La speranza è che possa recuperare in tempo per il match di Champions League in programma mercoledì prossimo al "Bernabeu" contro il Real Madrid.