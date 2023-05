Gazzetta - Zielinski vuol restare: accetterebbe una decurtazione di stipendio?

Ad affrontare la questione è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

Voglio restare: questo il messaggio lanciato dopo la gara di Monza da Piotr Zielinski. Ad affrontare la questione è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Uno dei nodi sarà quello dei contratti in scadenza 2024, fra questi c’è Piotr Zielinski, ieri capitano.

«Dopo questa stagione sicuramente il mio procuratore parlerà con la società e prenderemo delle decisioni. Io, come ho sempre detto, sto bene a Napoli e vorrei rimanere». Già ma non sarà semplice trovare un punto di incontro: Zielinski guadagna già 3,5 milioni netti che sono il limite massimo che si è dato il club per la sostenibilità economica. Accetterebbe il giocatore polacco, per restare, di dover addirittura decurtare qualcosa al suo stipendio futuro?