"I giornali non li legge più nessuno", la replica di Zazzaroni: "Questa è la sua idea di democrazia?"

"Per fortuna i giornali non li legge più nessuno". Questa è la frase di Aurelio De Laurentiis che ha suscitato la reazione di Ivan Zazzaroni sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Grave che un uomo dell’intelligenza, dell’esperienza e della sensibilità del presidente del Napoli ceda a considerazioni qualunquistiche e populiste come quella esposta ai microfoni di Sky: davvero lui si rallegra di vivere in un mondo in cui i cittadini non leggono più i giornali? E’ questa la sua idea di democrazia e informazione? Conoscendolo da anni, propendo per la battuta riuscita male. Gli ricordo peraltro che i giornali gli italiani li leggono più di prima. Solo che lo fanno ricorrendo sempre più spesso alle edicole virtuali, quelle che non costano un tubo".