"I guerrieri hanno faccia, anima e coraggio suoi". Manolas si salva: "Una lezione per chiunque"

L'unica luce nel buio di Udine, per il Napoli, è stato l'atteggiamento di Kostas Manolas, uno dei pochi a salvarsi alla Dacia Arena. "Riesce a mantenere la posizione senza errori di rilievo", scrive La Gazzetta dello Sport nell'elogiare la sua prestazione. E Il Mattino è sulla stessa lunghezza d'onda: "Il difensore greco lotta di testa e non si lascia quasi mai superare, una prestazione di carattere con poche sbavature: regge anche nei momenti più complicati della partita e prova anche a non buttare via il pallone in fase d'impostazione". Sei in pagella anche da Tuttosport, mentre dal Corriere dello Sport arriva un 7: "I guerrieri hanno la sua faccia, la sua anima, il suo coraggio. Una lezione per chiunque".