Il Fatto - A che titolo Abodi si occupa della presunta incompatibilità di Santoriello?

Sul Fatto Quotidiano si scrive della segnalazione che Andrea Abodi, ministro dello Sport, avrebbe fatto sul caso Santoriello a Nordio

"A che titolo un ministro dello Sport dovrebbe occuparsi di una presunta incompatibilità, inopportunità (?) di un pm della Procura di Torino? Probabilmente Abodi non intendeva farlo, lui stesso ha sottolineato l’importanza del “rispetto dei ruoli".

“La domanda che sorge spontanea è che cosa, a chi e perché. La risposta, a quanto risulta al Fatto, è che una segnalazione informale Abodi l’abbia fatta al Guardasigilli Nordio in persona, con cui si conosce, e tra l’altro si è incontrato ieri sera (ma era in programma da tempo) per una proiezione a Rebibbia”.