Il Fatto - Spalletti-ADL, potrebbe essere un remake coccodrillesco dell’addio sarriano

"Luciano Spalletti, quello della “carriera in autostop. Ha realizzato un capolavoro, ed è proprio questo che ha ingelosito, oltre che ingolosito, Aurelio De Laurentiis". Del rapporto tra il tecnico del Napoli e il patron azzurro scrive l'edizione quotidiana de Il Fatto.

"L’impegno, in scadenza, prevedeva un diritto di conferma che la proprietà avrebbe potuto esercitare in maniera “unilaterale”. Detto, fatto: via pec, però, e non davanti a un caffè. L’abate di Certaldo non è che l’abbia presa benissimo. Chi è Giulietta e chi Romeo non lo sapremo mai. Pazienza: non è un amore che porterà a gesti inconsulti. Al massimo, a un remake coccodrillesco dell’addio sarriano. Ammesso che non sia tutto un “facite ammuina”. Per la cronaca, e per la storia, da Napoli potrebbe andarsene persino Cristiano Giuntoli, l’Indiana Jones che, tra arche perdute e templi maledetti, scovò Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia quando i radical-chic, ignari e ignoranti, continuavano a darsi di gomito. Non Enzo D’Orsi, che del georgiano aveva subito colto orme non banali. Narrano che sia in parola con Madama: da un Cristiano all’altro (dove, non so)”.