Il Fatto Quotidiano - Ricordate la contestazione? Oggi il Napoli vince proprio perché si è liberato dei big

"Il Napoli vincerà lo Scudetto nonostante Napoli". Scrive così oggi Il Fatto Quotidiano, ricordando il clima di contestazione della scorsa estate

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli vincerà lo Scudetto nonostante Napoli". Scrive così oggi Il Fatto Quotidiano, ricordando il clima di contestazione della scorsa estate: "Ma questo novello mistero napoletano del terzo scudetto, atteso da trentatré anni, è in fondo la nemesi naturale di quanto accaduto l’estate scorsa nel ritiro trentino del Napoli, a Dimaro. Era la prima metà di luglio. De Laurentiis era barricato in albergo e per motivi di sicurezza evitava di uscire. Stava costruendo – con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’allenatore Luciano Spalletti – lo squadrone di quest’anno ma il popolo invocava gli idoli appena andati via: Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e soprattutto Dries Mertens, il belga che alla napoletaneria aveva sacrificato persino il nome del figlioletto, chiamandolo Ciro Romeo.