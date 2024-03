Il Giornale - ADL insegni ai suoi la marcatura a uomo, come quando li toglie alle tv

Ancora più duro il commento sulla difesa, tirando in ballo anche Aurelio De Laurentiis e la sua battaglia contro Dazn e Sky

© foto di www.imagephotoagency.it

"Osimhen là davanti in rapporto conflittuale con il fuorigioco per tutto il primo tempo, mentre Kvara ha snobbato come un nobile impettito". E' questo il giudizio dato da Il Giornale a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia all'indomani della sconfitta del Napoli in Champions League contro il Barcellona e l'eliminazione dalla competizione.

Ancora più duro il commento sulla difesa, tirando in ballo anche Aurelio De Laurentiis e la sua battaglia contro Dazn e Sky: "Il Napoli ha forse buttato la sua partita nei primi 20 minuti: figlio di una difesa dove il presidente De Laurentiis avrebbe dovuto insegnare ai suoi una sana marcatura a uomo, come quelle che gli riescono quando toglie i giocatori alle tv".