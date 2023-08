Il Giornale - ADL l'unico dubbio del Napoli: è convinto di poter trasformare il giorno nella notte

In un'ampia analisi sulla prossima stagione, l'edizione odierna de Il Giornale spende parole non proprio d'apprezzamento per Aurelio De Laurentiis

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport In un'ampia analisi sulla prossima stagione, l'edizione odierna de Il Giornale spende parole non proprio d'apprezzamento per Aurelio De Laurentiis: "Sta di fatto che al di là di questi guai juventini, c’è il Napoli da tutti atteso per il dopo Spalletti e il dopo Giuntoli, ma l’unico dubbio è legato al sulfureo presidente convinto di essere lui l’uomo capace di trasformare il giorno nella notte".