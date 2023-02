Il Giornale attacca ADL sulla frase Napoli onesto: "È sicuro di essere l'unica verginella?"

Sull'edizione odierno de Il Giornale si criticano le dichiarazioni del patron del Napoli alla vigilia della sfida all'Eintracht.

"È bastato un aggettivo (onesto), anzi un superlativo relativo (il più onesto) per scatenare la contraerea del web, e non solo. Fa slittare il piede sulla frizione e va fuori giri, mettendoci il carico: «il Napoli è sempre estremamente competitivo e, soprattutto, il più onesto». Ecco, passi per “onesto”, anche perché fino a prova contraria (ricordiamoci che anche la procura di Napoli sta indagando su ipotetiche plusvalenze legate alla trattativa con il Lilla per Osimhen) sugli azzurri non pende nessuna condanna, ma perché “Il più onesto”? Come se in un mondo di cannibali, il Napoli fosse l’unica verginella? In fondo non ci risulta che quella di De Laurentiis sia l’unica squadra senza penalizzazioni… E poi, come si sa da tempo, in fatto di plusvalenze ci sarebbe da vedere chi può scagliare la prima pietra…