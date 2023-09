Il Giornale - Garcia-Napoli, non si è accesa la scintilla per sue scelte discutibili

"È vero che il calendario non concede pause, ma a chi giova in questa fase delicata scontentare gente come Osimhen, Kvara, Simeone o Lobotka?”

Garcia-Napoli, manca la scintilla. Così scrive l'edizione odierna de Il Giornale: “C’è da mettere in pratica la discutibile teoria dell’allenatore, secondo cui gli azzurri avrebbero deluso a Genova perché con la testa già alla Coppa. La squadra però vista all’opera nelle ultime due partite ha palesato non solo problemi di concentrazione: la condizione fisica non è perfetta, e questo ci può stare visto che la stagione è appena all’alba, quello che non va sono gioco e impostazione tecnica.

Questo Napoli non è la prosecuzione del miracolo spalleggiano ma non è nemmeno quello che avrebbe in testa il tecnico francese: questione di scintilla con lo spogliatoio che ancora non si è accesa per via di scelte discutibili. È vero che il calendario non concede pause, ma a chi giova in questa fase delicata scontentare gente come Osimhen, Kvara, Simeone o Lobotka?”