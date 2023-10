Il Giornale - I soldi dell'Arabia fanno cambiare le date della Supercoppa

Poi però a Riad si sono accorti che quelle date non vanno bene perché il loro cartellone è già troppo ricco e perciò, contrordine si cambia.

La Supercoppa italiana, con la nuova formula, non si giocherà più dal 4 all'8 gennaio. Questo il commento alla decisione sull'edizione odierna de Il Giornale: "In Arabia va anche la nostra Lega Calcio, per giocare un’altra edizione della Supercoppa, la prima in versione Final Four. Partite previste dal 4 all’8 gennaio e calendari del campionato già presentati, contando il rinvio delle squadre impegnate (Napoli e Lazio, Inter e Fiorentina).

